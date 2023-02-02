Кака: «Милан» победит «Интер» со счётом 2:1»

Бывший полузащитник «Милана» Рикардо Кака прокомментировал кризис, в который угодил «Милан» накануне важнейшего матча с «Интером». Кака считает, что «Милан» сможет выиграть в этой игре, несмотря на все свои проблемы последнего времени.

- Большое количество пропущенных мячей будет давить на «Милан», но дерби - это дерби. Важный матч может дать толчок для возвращения. Будет напряженный матч. «Милан» ничем не уступает «Интеру», несмотря на неудачи. «Милан» победит со счетом 2:1, - уверен Кака, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Встреча «Милана» и «Интера» состоится пятого февраля.