Правый защитник «Интера» Маттео Дармиан подписал новый трудовой договор с клубом.

Обновлённое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до июня 2024 года и включает в себя опцию пролонгации ещё на один год, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Маттео Дармиан принял участие в 22 матчах за миланский коллектив во всех турнирах нынешнего сезона, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде. В общей сложности на его счету 91 поединок за «Интер».

На данный момент команда Симоне Индзаги располагается на второй позиции в Серии А с 40 набранными очками, отставая от «Наполи» на 13 баллов.