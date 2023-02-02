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Чемпионат Италии. Серия А

Дармиан продлил контракт с «Интером» официально

02 Февраля 2023 • 21:11 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 22:45

Правый защитник «Интера» Маттео Дармиан подписал новый трудовой договор с клубом.

Обновлённое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до июня 2024 года и включает в себя опцию пролонгации ещё на один год, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Маттео Дармиан принял участие в 22 матчах за миланский коллектив во всех турнирах нынешнего сезона, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде. В общей сложности на его счету 91 поединок за «Интер».

На данный момент команда Симоне Индзаги располагается на второй позиции в Серии А с 40 набранными очками, отставая от «Наполи» на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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