Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович прекратил дружбу с Чалханоглу

08 Февраля 2023 • 06:00 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Последние действия, жесты и слова Хакана Чалханоглу не только настроили против него болельщиков «Милана», но лишили также друга.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Златан Ибрагимович вычеркнул Чалханоглу из списка своих друзей, несмотря на то, что в бытность выступлений Хакана в «Милане» они были близкими друзьями, и Златан долго уговаривал турка остаться в «Милане».

Однако он вряд ли ожидал, что друг начнет отпускать ехидные комментарии в адрес своего бывшего клуба - а так как Ибрагимович, как известно, человек прямой, то он решил поступить согласно своим принципам и представлениям о чести. Нет уважения - нет и дружбы. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
0
3
7.30 4.25 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
06:25 · Италия. Серия А
Бонисенья: «Лукаку остаётся загадкой»
06:10 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ростова» может усилить «Интер»
06:00 · Италия. Серия А
Ибрагимович прекратил дружбу с Чалханоглу
05:50 · Италия. Серия А
Оддо: «Милан» как будто встал, хотя казался непобедимым»
05:40 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, в чём видит разницу между «Наполи» и «Интером»
05:34 · Италия. Серия А
Хвича стал трансферной целью испанского суперклуба
05:30 · Италия. Серия А
Бонисенья: «Трудный год для «Ювентуса»
05:20 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, футболку какого игрока «Интера» он хотел бы заполучить в конце сезона
05:09 · Италия. Серия А
Пранделли: «Каждые 10-15 лет наш футбол сотрясает скандал»
05:00 · Италия. Серия А
Наставник «Салернитаны»: «Получили голы из-за собственных ошибок»
04:50 · Италия. Серия А
Де Шильо: «Нам надо ещё лучше контролировать игру»
04:40 · Италия. Серия А
Дзанетти похвалил Лаутаро
04:30 · Италия. Серия А
Тони: «Кьеза может стать идеальным ассистентом для Влаховича»
04:26 · Италия. Серия А
В «Наполи» дали чёткий ответ по продаже Осимхена
04:10 · Италия. Серия А
Галли: «Леау играет так, как будто делает одолжение»
Все новости
Рекомендуем