Ибрагимович прекратил дружбу с Чалханоглу

Последние действия, жесты и слова Хакана Чалханоглу не только настроили против него болельщиков «Милана», но лишили также друга.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Златан Ибрагимович вычеркнул Чалханоглу из списка своих друзей, несмотря на то, что в бытность выступлений Хакана в «Милане» они были близкими друзьями, и Златан долго уговаривал турка остаться в «Милане».

Однако он вряд ли ожидал, что друг начнет отпускать ехидные комментарии в адрес своего бывшего клуба - а так как Ибрагимович, как известно, человек прямой, то он решил поступить согласно своим принципам и представлениям о чести. Нет уважения - нет и дружбы.