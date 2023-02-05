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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Отсутствие Ибрагимовича - одна из причин спада «Милана»

05 Февраля 2023 • 02:20 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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Через 19 ч. 6 мин.

«Милан» очень плохо начал 2023 год, команда проиграла Суперкубок Италии «Интеру» и потерпела несколько чувствительных неудач в чемпионате, а сейчас ей снова предстоит сыграть против «Интера». Бывший наставник клуба Фабио Капелло считает, что одной из причин спада команды является затянувшееся отсутствие Златана Ибрагимовича, который должен был вернуться на поле еще в январе, но так и не сделал этого.

- Его отсутствие в последнее время стало ощущаться. Ибрагимович - важный фактор в раздевалке команды, - уверен Капелло, тренировавший «Милан» в 90-е годы прошлого столетия. Его слова цитирует pianetamilan.it.

 

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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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