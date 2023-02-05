Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом».

- «Интер» на ваш взгляд сейчас выглядит лучше, чем перед матчем за Суперкубок?

- Я бы так не сказал, «Интер» очень нестабилен. В матче за Суперкубок клуб играл классно, а потом такой футбол команда в Серии А уже не показывала. То, что команда на 2-м месте не только заслуга «Интера», но и упущение остальных команд Серии А. Игровых проблем у клуба много.

- Что вы думаете о ситуации со Шкриньяром?

- Самое главное, что эта конфликтная ситуация разрешилась. Клуб хорошо сработал в этой ситуации. Шкриньяр поговорил с командой, поговорил с фанатами. Нет никакой недосказанности, и это хорошо. Милан довольно слабо играл в 1-й половине сезона, может быть сейчас он успокоится и будет играть стабильнее. Жалко терять такого футболиста, «Интеру» уже сейчас надо думать, кем его заменить.

- Какие ожидания от игры?

- «Милан» в последнее время имеет очень много проблем, у «Интера» есть преимущество. Но дерби есть дерби, в таких матчах проблемы могут быть забыты. Я думаю, что игра будет гораздо упорнее, чем в недавнем матче за Суперкубок. Не жду результативную игру и надеюсь на победу «Интера», — сказал Фрези.