​Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался с общей группой

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться на футбольное поле в феврале. В сезоне 2022/2023 опытный шведский футболист ещё не играл за «Милан» из-за полученной ранее травмы колена.

Как сообщает в социальных сетях журналист Антонио Витиелло, в пятницу Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев тренировался с общей группой. Правда, 41-летний форвард провёл в общей группе только начало занятия. После этого Ибрагимович начал работать индивидуально.

На текущий момент «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч «россонери» проведут 5 февраля – против «Интера».