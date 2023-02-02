Беннасер не поможет «Милану» в дерби с «Интером»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит важнейший матч против «Интера».

Повреждение 25-летнего футболиста оказалось не таким серьёзным, как предполагалось изначально, однако не позволит ему принять участие в миланском дерби, которое состоится 5 февраля, сообщает пресс-служба «россонери».

Алжирец получил травму в недавнем поединке против «Лацио» в Риме, в котором коллектив Стефано Пиоли потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:4. В ближайшее время Беннасер пройдёт дополнительные обследования. Сам игрок рассчитывает вернуться в строй в течение нескольких недель.