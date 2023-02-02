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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер не поможет «Милану» в дерби с «Интером»

02 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит важнейший матч против «Интера».

Повреждение 25-летнего футболиста оказалось не таким серьёзным, как предполагалось изначально, однако не позволит ему принять участие в миланском дерби, которое состоится 5 февраля, сообщает пресс-служба «россонери».

Алжирец получил травму в недавнем поединке против «Лацио» в Риме, в котором коллектив Стефано Пиоли потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:4. В ближайшее время Беннасер пройдёт дополнительные обследования. Сам игрок рассчитывает вернуться в строй в течение нескольких недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Исмаэль Беннасер
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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