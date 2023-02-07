Дзанетти: «Запах победы - он особенный, мы выиграли заслуженно»

В центральном матче заканчивающегося двадцать первого тура итальянской Серии А «Интер» с минимальным счетом одолел «Милан», и легендарный экс-футболист миланского клуба, ныне являющийся вице-президентом «Интера», Хавьер Дзанетти, прокомментировал победу своей команды.

- Это особенный понедельник, выиграть дерби всегда приятно, у такой победы - особенный запах. Мы выиграли заслуженно. Сейчас надо постараться добыть максимум возможного в оставшихся матчах, у нас есть еще Лига чемпионов, а также полуфинал Кубка Италии с «Ювентусом», - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.