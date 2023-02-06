Пато: «Ибрагимовичу следует оставаться в раздевалке «Милана»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато считает, что Златан Ибрагимович крайне важен в раздевалке «Милана», он умеет мотивировать футболистов клуба даже в неудачный день. Своими мыслями по поводу будущего шведского нападающего Пато поделился в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

- Когда он закончит, то должен оставаться в «Милане», в клубной раздевалке. У него есть своя роль, ментальная - объяснять молодежи разницу между поражением и победой, - считает Пато.

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