Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пато: «Ибрагимовичу следует оставаться в раздевалке «Милана»

06 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
1 2.00 X 3.45 2 4.25
2-й тайм

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато считает, что Златан Ибрагимович крайне важен в раздевалке «Милана», он умеет мотивировать футболистов клуба даже в неудачный день. Своими мыслями по поводу будущего шведского нападающего Пато поделился в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

- Когда он закончит, то должен оставаться в «Милане», в клубной раздевалке. У него есть своя роль, ментальная - объяснять молодежи разницу между поражением и победой, - считает Пато. 

Следить за событиями игры между «Интером» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Алешандре Пато Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Удинезе Удинезе
1
0
2.25 3.30 3.45
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1
2
1.76 3.85 4.70
Видео
103 мин
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
1
0
2.31 3.55 3.05
Видео
06.02.23 в 20:30
Верона Верона
Лацио Лацио
3.65 3.65 2.03
Видео
06.02.23 в 22:45
Монца Монца
Сампдория Сампдория
1.83 3.65 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
00:38 · Италия. Серия А
Хулио Круз: «Давно не видел «Милан» столь плохим»
00:18 · Италия. Серия А
Пато: «Ибрагимовичу следует оставаться в раздевалке «Милана»
05 Февраля
23:54 · Италия. Серия А
«Милан» ни разу не пробил по воротам «Интера» в первом тайме
23:44 · Италия. Серия А
Лаутаро стал вторым в списке лучших иностранных бомбардиров «Интера» в миланском дерби
23:11 · Италия. Серия А
Пато советует де Кетеларе набраться терпения и не спешить
22:53 · Италия. Серия А
Тарханов отметил заслуги Спаллетти в успехах Кварацхелии
22:45 · Италия. Серия А
Нигматуллин: «Не удивлён таким успехам Хвичи»
22:44 · Италия. Серия А
Пиоли объяснил непопадание Леау в старт в дерби с «Интером»
22:40 · Италия. Серия А
Раскрыты детали контракта Дзаньоло с «Галатасараем»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Тарханов: «Хвича подходит для «Манчестер Сити»
22:29 · Италия. Серия А
Маротта прокомментировал лишение Шкриньяра капитанской повязки
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
22:14 · Италия. Серия А
«Фиорентина» приняла решение по будущему Амрабата
22:08 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» огласили составы на миланское дерби
21:57 · Италия. Серия А
«Болонья» победила во Флоренции
Все новости
Рекомендуем