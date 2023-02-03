Меньян не успеет вернуться к первому матчу с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов

Голкипер «Милана» Майк Меньян не успеет вернуться в строй к первому матчу против «Тоттенхэма» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, француз продолжает залечивать свою травму.

По информации от Football Italia, Меньян близок к возвращению на поле, но ждать его 14 февраля в матче с «Тоттенхэмом» на «Сан-Сиро» ещё не стоит. Напомним, сменщиком Майка всё это время является Чиприан Тетерушану. В последних двух матчах «Милана» румын пропустил 9 голов при 12 ударах в створ ворот «россонери».

В своей группе в Лиге чемпионов «Милан» финишировал на втором месте с такими командами, как «Челси», «Ред Булл Зальцбург» и «Динамо» Загреб.