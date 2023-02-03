Альтобелли: «В дерби невозможно предсказать победителя»

В воскресенье между собой сойдутся миланские клубы - «Интер» и «Милан». Несмотря на то, что «россонери» угодили в очевидный кризис, бывший футболист миланского «Интера» Алессандро Альтобелли уверен в том, что предсказать исход таких матчей попросту невозможно.

- Тут невозможно что-либо предсказать и о чем-то говорить с уверенностью. В дерби нет фаворитов, неважно, в каком состоянии находится команда, в каком состоянии отдельные игроки. Это кубковый финал посреди сезона. Все остальное аннулируется, перестает иметь значение. Побеждает сердце и эмоции, - цитирует слова Альтобелли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.