Лаутаро Мартинес: «Мы снова доказали, что Милан – сине-чёрный»

Автор победного гола в миланском дерби Лаутаро Мартинес прокомментировал успех своей команды.

Гол аргентинского форварда, забитый на 34-й минуте, принёс «Интеру» победу над «Миланом» в воскресном поединке Серии А – 1:0. В прошлом месяце «нерадзурри» обыграли заклятых соперников в рамках Суперкубка Италии со счётом 3:0.

«Невероятные эмоции. Я очень счастлив, ведь мы в очередной раз доказали, что Милан – сине-чёрный.

Победа на чемпионате мира со сборной Аргентины лишь разожгла во мне ещё больше желания выигрывать. Я хочу продолжать добиваться успехов на поле», – заявил в интервью DAZN Мартинес.