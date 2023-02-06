Димарко: «Никаких сомнений в результате»

В центральном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Интер» оказался сильнее «Милана», который потерпел уже третье поражение кряду в чемпионате. Ситуацию прокомментировал защитник «Интера» Федерико Димарко, который считает победу своей команды полностью заслуженной.

- Мы довольны, это то, что мы заслуживали. Никаких сомнений в результате. В футболе всякое бывает, но сегодня мы вышли на поле как никогда решительными. Обычно, когда вы начинаете дерби в статусе фаворита, то это мешает, но мы доказали обратное, - цитирует слова Федерико Димарко pianetamilan.it.