Корреа не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом», Брозович вернулся в строй

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа не сможет принять участие в предстоящем миланском дерби.

Ранее итальянские СМИ отмечали, что 28-летний аргентинец попадёт в заявку на матч с «Миланом», однако Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на форварда, испытывающего проблемы с бедром, докладывает Sky Sport Italia. Положительная для «нерадзурри» новость – возвращение Марсело Брозовича, который должен быть заявлен на важнейшую битву.

Поединок «Интера» против «Милана» состоится 5 февраля в 22:45 по московскому времени. На данный момент коллектив Индзаги занимает вторую строчку с 40 очками, а «россонери» идут пятыми, имея на своём счету 38 баллов.