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Чемпионат Италии. Серия А

Корреа не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом», Брозович вернулся в строй

04 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа не сможет принять участие в предстоящем миланском дерби.

Ранее итальянские СМИ отмечали, что 28-летний аргентинец попадёт в заявку на матч с «Миланом», однако Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на форварда, испытывающего проблемы с бедром, докладывает Sky Sport Italia. Положительная для «нерадзурри» новость – возвращение Марсело Брозовича, который должен быть заявлен на важнейшую битву.

Поединок «Интера» против «Милана» состоится 5 февраля в 22:45 по московскому времени. На данный момент коллектив Индзаги занимает вторую строчку с 40 очками, а «россонери» идут пятыми, имея на своём счету 38 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Марсело Брозович Хоакин Корреа
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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