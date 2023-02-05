​Пато вспомнил о легендах «Милана»

Алешандре Пато вспомнил, как в своё время он выступал за «Милан». Бразилец рассказал о некоторых легендах клуба, с которыми ему посчастливилось пересечься.

«Мне посчастливилось видеть, как Пало Мальдини тренируется на 110% каждый день. Он приходил раньше, делал дополнительную работу. То же самое делали Кафу и Златан Ибрагимович. Это чемпионы, которые думали не о своём времени, а о том, как работать изо всех сил.

Что касается нынешней ситуации в «Милане», то могу сказать, что иногда управлять командой после побед сложнее, чем после неудач. Но я уверен, что Стефано Пиоли снова включит свет», - сказал Пато в интервью La Gazzetta dello Sport.

В воскресенье «Милан» проведёт дерби против «Интера».