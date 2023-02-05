Пато советует де Кетеларе набраться терпения и не спешить

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато решил дать совет бельгийцу Шарлю де Кетеларе, который пока что не может обрести себя на поле в новом клубе.

- Переходя в «Милан», всегда есть риск того, что поначалу дела не заладятся. Есть большое давление, как от СМИ, так и со стороны футболистов. Верю, что де Кетеларе возродится в феврале, этот месяц даст ему шанс. Нужно терпение, как это было с Леау. Но и от де Кетеларе в это время требуется максимальное усилие, - цитирует слова Пато

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