Альбертини: «Милан» научил меня уважению»

Бывший футболист «Милана» Деметрио Альбертини вспомнил свое детство и рассказал о том, кто был его кумиром - а также о том, как он стал болеть за «Милан», в будущем ставший его клубом. Альбертини выступал за «Милан» с 1994 по 2001 год, это были славные времена, когда клуб считался одним из лучших в Европе и каждый год претендовал на победу в еврокубках.

- Что я принес в «Милан»? Уважение. И научился ему также там. А в детстве я болел больше за сборную, за страну. Мне очень нравился Марко Тарделли, у меня был плакат с ним в комнате. Но когда я посетил первый матч «Милана», игру с «Катанией», то влюбился и в «Милан», - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.