Капелло вспомнил своё худшее дерби

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло вспомнил свои дерби, и не только в качестве тренера обозначенного клуба, но также и в роли наставника других команд - в частности, туринского «Ювентуса». Своими воспоминаниями он поделился накануне миланского дерби - в воскресенье «Интер» сразится с «Миланом» в матче двадцать первого тура Серии А.

- Мое худшее дерби - это когда мы играли с «Торино», и вроде сравняли чет 3:3, но пропустили контратаку и проиграли 3:4. Лучшее дерби? Все, которые были выиграны. А те, которые проиграли, я даже вспоминать не хочу, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.