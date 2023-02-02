Кака назвал самого опасного игрока «Интера»

Близится день, когда «Интер» сразится с «Миланом» в еще одном матче после того, как обыграл подопечных Стефано Пиоли в финале итальянского Суперкубка, и Рикардо Кака, бывший обладатель «Золотого мяча», поделился своим мнением по поводу самого опасного игрока в составе «Интера». Он считает, что это Лаутаро Мартинес - свежеиспеченный чемпион мира и автор двух мячей в предыдущем матче своего клуба.

- Лаутаро. Титул чемпиона мира придает дополнительную уверенность в своих силах, дозу чего--то стимулирующего, - цитирует слова Кака pianetamilan.it.

Миланское дерби состоится пятого февраля.