«Милан» впервые за шесть лет проиграл четыре матча подряд

Серия неудач «Милана» продолжилась в дерби с «Интером».

Коллектив Стефано Пиоли уступил принципиальным соперникам с минимальным счётом, пропустив единственный гол на 34-й минуте. Данное поражение стало для «Милана» четвёртым кряду во всех турнирах, что, по информации Opta, произошло с «россонери» впервые с начала 2017 года, когда командой руководил Винченцо Монтелла.

До сегодняшнего матча «Милан» уступил «Сассуоло» (2:5), «Лацио» (0:4) и «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3).

Череда неудач отправила действующих чемпионов на шестую строчку в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Наполи» – 18 очков.