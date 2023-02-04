Тонали может перейти в «Реал»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали летом может сменить клубную прописку. Как сообщает ABC, в услугах итальянского хавбека заинтересован мадридский «Реал», который перед стартом следующего сезона хотел бы усилиться новым полузащитником.

Главной целью «королевского клуба» является Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но в случае неудачи с трансфером англичанина, «Реал» переключит своё внимание на 22-летнего Тонали, который является одной из альтернатив Беллингему.

Напомним, Тонелли выступает за «Милан» с лета 2020 года, когда перебрался в команду Стефано Пиоли из «Брешии». В нынешнем сезоне на счету итальянца два гола и четыре результативные передачи.