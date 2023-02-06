Кошмар «Милана» продолжается: «Интер» выиграл дерби, нанеся команде Пиоли четвёртое поражение подряд

«Интер» и «Милан» сошлись в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

Огненное миланское дерби повторяется второй раз за 20 дней, однако в обоих случаях фаворит читался явно. В матче за Суперкубок Италии «Интер» снёс «Милан» со счётом 3:0, владея мячом чуть ли не в два раза меньше. С тех пор ситуация никак не изменилась. «Россонери» находятся в ужасающих кондициях (травмы, слабая форма лидеров, неприжившиеся новички), поэтому три разгромных поражения в последних трёх матчах выглядят закономерно.

«Интер» замахнулся и на четвёртый удар для любимых соседей. С первых же минут номинальные хозяева задали мощный темп, придавил «Милан» к воротам и стали давить. Статистика первых 45 минут говорила сама за себя – 0 ударов в сторону ворот Онаны, Андре откровенно отдыхал. А вот Татарушану мог получить гораздо больше, чем один гол, но в первом тайме «Интер» не отличался точностью в завершении.

Первый супермомент загубил Лаутаро Мартинес, после передачи Хакана Чалханоглу расстреливавший Татарушану. Метров с 10 бил аргентинец, но под перекладиной достал мяч голкипер «Милана». Второй супермомент тоже на счету Лаутаро. Неожиданно Шкриньяр стал автором толкового навеса, а роль наконечника исполнил Мартинес. Аккуратно сбрасывал в угол аргентинец, банально промахнувшись.

Огромное преимущество «Интера» всё-таки воплотилось в гол, и забил Лаутаро, загубивший ранее так много. Чалханоглу с углового подал, Мартинес опередил Кьера и головой пробил точно под перекладину – 1:0. Пиоли понимал, что нужно что-то менять: сразу после перерыва он заменил Мессиаса на Диаса, ещё через 10 минут Рафаэл Леау появился вместо инертного Дивока Ориги. Однако замены в передней линии «Милана» никак не повлияли на рисунок игры.

Больше всё равно атаковал «Интер», а Лаутаро заходил уже на дубль (читай, на покер), но вновь не смог переиграть Татарушану. В касание бил Мартинес, замыкая прострел Эдина Джеко – кипер вновь выручил «Милан». К концу матча сумбура стало больше. «Интер» атаковал уже не так активно, действовал более трусливо. «Милан» страдал без ударов в створ ворот, атака «россонери» в этом дерби так и не ожила.

На 90-й минуте Лаутаро добил «Милан», с ходу замкнув скидку Лукаку, но из-за небольшого офсайда у аргентинца Давиде Масса гол не засчитал. Ожидаемо победил «Интер» в дерби, нанеся «Милану» четвёртое поражение подряд. Теперь команда Симоне Индзаги выбралась на второе место, став главным преследователем «Наполи», а команда Стефано Пиоли упала на шестое место.