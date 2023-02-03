Костакурта: «Защита - вот настоящая проблема «Милана»

Бывший защитник «Милана» Алессанлро Костакурта считает, что главной проблемой клуба в нынешнем сезоне является кризис обороны. Как мы уже отмечали, в январе «Милан» установил клубный антирекорд, пропустив целых восемнадцать мячей. Костакурта, выступавший за «Милан» в 90-е годы прошлого столетия, считает это тревожным знаком.

- Команде нужно обрести солидность в обороне, сейчас проблема именно в этом, а не в нападении. Впереди еще более-менее все получается, что показал матч с «Сассуоло». Настоящая проблема сейчас в обороне команды, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Напомним, что в предстоящие выходные «Милану» предстоит сразиться с «Интером».