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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Защита - вот настоящая проблема «Милана»

03 Февраля 2023 • 04:34 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Бывший защитник «Милана» Алессанлро Костакурта считает, что главной проблемой клуба в нынешнем сезоне является кризис обороны. Как мы уже отмечали, в январе «Милан» установил клубный антирекорд, пропустив целых восемнадцать мячей. Костакурта, выступавший за «Милан» в 90-е годы прошлого столетия, считает это тревожным знаком.

- Команде нужно обрести солидность в обороне, сейчас проблема именно в этом, а не в нападении. Впереди еще более-менее все получается, что показал матч с «Сассуоло». Настоящая проблема сейчас в обороне команды, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Напомним, что в предстоящие выходные «Милану» предстоит сразиться с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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