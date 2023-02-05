Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано скептически относится к шансам «Интера» на успех в чемпионате

05 Февраля 2023 • 02:30 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1 1.93 X 3.55 2 3.95
Через 19 ч. 6 мин.

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Кассано считает, что «Интер» постепенно деградирует и не верит в то, что Симоне Индзаги сможет привести его к чемпионскому титулу. По его мнению, с Антонио Конте у команды сейчас было бы значительно больше очков.

- Работа, которую проделал Симоне Индзаги, совершенно не впечатляет. Он получит отличное наследие от Конте, но кокгда команда начала проседать, то оказалось, что Индзаги ничего не может поделать. В прошлом сезоне они взяли два трофея, но не стоит заблуждаться - в чемпионате они проиграли команде, которая должна была быть только четвертой, - цитирует слова Кассано fcinter1908.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Эмполи Эмполи
2
0
1.50 4.20 7.30
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Аталанта Аталанта
1
0
3.85 3.90 1.88
Видео
05.02.23 в 14:30
Специя Специя
Наполи Наполи
6.20 4.40 1.54
Видео
05.02.23 в 17:00
Торино Торино
Удинезе Удинезе
2.25 3.30 3.45
Видео
05.02.23 в 20:00
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1.76 3.85 4.70
Видео
05.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
2.31 3.55 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
03:10 · Италия. Серия А
Кьеза: «Избавление от костылей - это словно камень с плеч»
02:50 · Италия. Серия А
Альбертини: «Милан» научил меня уважению»
02:40 · Италия. Серия А
Саморано: «Голы дерби - это особые голы»
02:30 · Италия. Серия А
Кассано скептически относится к шансам «Интера» на успех в чемпионате
02:20 · Италия. Серия А
Капелло: «Отсутствие Ибрагимовича - одна из причин спада «Милана»
02:00 · Италия. Серия А
Капелло вспомнил своё худшее дерби
01:40 · Италия. Серия Б
Каннаваро погнали из «Беневенто»
00:55 · Италия. Серия А
«Сассуоло» впервые в истории обыграл команды из топ-4 Серии А в двух матчах кряду
00:43 · Италия. Серия А
Итальянские СМИ рассказали о травме Дибалы
00:41 · Италия. Серия А
«Аталанта» не смогла вырваться на второе место из-за удаления Меле
00:13 · Италия. Серия А
Рабио покинет «Ювентус» летом слухи
00:05 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал ситуацию с Дзаньоло
00:03 · Италия. Серия А
«Рома» впервые в 21-м веке забила два гола в матче Серии А так быстро - уже к шестой минуте
04 Февраля
23:49 · Италия. Серия А
Пиоли – о матче с «Интером»: «Милан» должен думать только о победе»
23:39 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я мог покинуть «Рому» в декабре, но решил остаться»
Все новости
Рекомендуем