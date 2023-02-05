Кассано скептически относится к шансам «Интера» на успех в чемпионате

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Кассано считает, что «Интер» постепенно деградирует и не верит в то, что Симоне Индзаги сможет привести его к чемпионскому титулу. По его мнению, с Антонио Конте у команды сейчас было бы значительно больше очков.

- Работа, которую проделал Симоне Индзаги, совершенно не впечатляет. Он получит отличное наследие от Конте, но кокгда команда начала проседать, то оказалось, что Индзаги ничего не может поделать. В прошлом сезоне они взяли два трофея, но не стоит заблуждаться - в чемпионате они проиграли команде, которая должна была быть только четвертой, - цитирует слова Кассано fcinter1908.it.