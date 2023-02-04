Симоне Индзаги поделился ожиданиями от миланского дерби

Наставник «Интера» Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи итальянской Серии А против «Милана».

«Для нас ничего не меняется, это отдельный матч. Для нас важно каждое очко, если мы хотим приблизиться к «Наполи» и отдалиться от преследователей. Нас интересует только то, что происходит с «Интером», — цитирует специалиста издание La Gazzetta dello Sport.

Индзаги отметил, что в подобных встречах многое зависит от отдельных решений арбитра или одного из тренеров. Наставник «нерадзурри» ждёт того, чтобы коллектив отложил все проблемы и добился результата против принципиального соперника.

Напомним, что миланское дерби пройдёт завтра, 5 февраля. Стартовый свисток назначен на 22:45 по московскому времени.