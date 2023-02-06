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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки раскритиковал игру «Милана» в матче против «Интера»

06 Февраля 2023 • 16:22 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Экс-главный тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением об игре «россонери» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).

Специалист раскритиковал выступление «Милана» в прошедшей встрече, подчеркнув, что «красно-чёрные» больше не играют как команда.

«Интер» был как будто на спарринге. «Милан» только бегал за соперниками, при этом всегда опаздывая. Ни намёка на давление, ни намёка на продвижение вперёд», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

После этого поражения «Милан» расположился на шестой строчке турнирной таблицы Сери А с 38 набранными очками в своём активе. Отметим, что для «россонери» это поражение стало третьим подряд в рамках чемпионата Италии. «Интер» же идёт вторым, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Арриго Сакки
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