«Интер» и «Милан» огласили составы на миланское дерби

Через полчаса стартует, пожалуй, самый яркий матч футбольного воскресенья – миланский «Интер» встречается со своим принципиальным соперником – «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Команды выйдут на поле в следующих составах:
«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Мартинес, Джеко;
«Милан»: Тэтэрушану, Габбия, Кьяер, Калюлю, Эрнандес, Крунич, Тонали, Калабрия, Ориги, Жиру, Мессьяс;
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