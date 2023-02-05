​Пато дал совет Леау

Экс-футболист «Милана» Алешандре Пато дал совет нападающему Рафаэлу Леау. В настоящий момент «россонери» ведут с португальцем переговоры о продлении контракта. В то же время Леау интересен многим европейским грандам.

«Леау должен делать то, что он чувствует своим сердцем. Иногда вокруг тебя слишком много советчиков, и это мешает. Он должен решить, что, по его мнению, делает его счастливым. При этом в «Милане» у него есть всё, что нужно», - сказал Пато в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до средины 2024 календарного года.