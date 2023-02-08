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Чемпионат Италии. Серия А

Галли: «Леау играет так, как будто делает одолжение»

08 Февраля 2023 • 04:10 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал проблемы клуба, а также поблекшие выступления португальского нападающего Рафаэла Леау. По его мнению, Леау не лучшим образом сыграл на чемпионате мира, кроме того, Галли подметил несколько высокомерное отношение Леау к делу.

- Леау? Эта ситуация ничем не радует. Он играет так, словно делает всем вокруг одолжение. Мог стать звездой чемпионата мира, но не стал даже основным игроком сборной. Он чуть утратил почву под ногами, ему надо обрести ее, - цитирует слова Джованни Галли итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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