Маротта рассказал, почему летом «Интер» отпустил Видаля и Санчеса

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта вспомнил, как клуб расставался со звёздными чилийцами.

Напомним, что 35-летний Артуро Видаль перебрался в бразильский «Фламенго», а 34-летний Алексис Санчес – во французский «Марсель».

«Артуро – настоящий боец на поле, мы с ним отлично ладили. Главная причина его ухода – возраст, мы хотели обновить состав, как того требует наш план, и мы пригласили нескольких молодых игроков.

Что касается Алексиса, его тоже можно назвать настоящим чемпионом и отличным игроком. Я рад за него, потому что сейчас у него всё хорошо в «Марселе». Мы были вынуждены отпустить его по экономическим причинам», – рассказал в интервью La Tercera Маротта.