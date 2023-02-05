Лаутаро стал вторым в списке лучших иностранных бомбардиров «Интера» в миланском дерби

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вновь огорчил «Милан» в дерби.

Гол аргентинца вывел «нерадзурри» вперёд на 34-й минуте поединка против «Милана». Согласно данным Opta, Мартинес отпраздновал свой седьмой гол в миланских дерби, став вторым лучшим иностранным бомбардиром «Интера» за всю историю противостояния. Среди всех легионеров «Интера» чаще Лаутаро ворота «россонери» поражал только Стефано Найерс, забивший 11 раз.

Сегодняшний гол Мартинеса стал для него 12-м в нынешнем розыгрыше Серии А – лучший показатель в команде и второй результат после Виктора Осимхена из «Наполи», на счету которого 16 мячей.