Колыванов дал ожидаемый прогноз на миланское дерби

Бывший российский футболист Игорь Колыванов, в своё время поигравший в чемпионате Италии, дал прогноз на сегодняшнее миланское дерби в рамках Серии А. Напомним, дерби между «Интером» и «Миланом» состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

«Встретятся две достойные друг друга команды. И пусть «Милан» в последнее время выступает не очень удачно — у них уже три поражения подряд, я думаю, что «Интер» победит. Однако без сопротивления «Милан» не сдастся», - сказал Колыванов «Матч-ТВ».

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Италии «россонери» долгое время шли на втором месте, но в последнее время сдали и опустились на пятое место, у клуба 38 очков. «Интер» занимает второе место с 40 набранными баллами.