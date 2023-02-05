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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов дал ожидаемый прогноз на миланское дерби

05 Февраля 2023 • 18:34 Комментировать
Интер Милан
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Милан
1 2.00 X 3.45 2 4.25
Через 2 ч. 39 мин.

Бывший российский футболист Игорь Колыванов, в своё время поигравший в чемпионате Италии, дал прогноз на сегодняшнее миланское дерби в рамках Серии А. Напомним, дерби между «Интером» и «Миланом» состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

«Встретятся две достойные друг друга команды. И пусть «Милан» в последнее время выступает не очень удачно — у них уже три поражения подряд, я думаю, что «Интер» победит. Однако без сопротивления «Милан» не сдастся», - сказал Колыванов «Матч-ТВ».

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Италии «россонери» долгое время шли на втором месте, но в последнее время сдали и опустились на пятое место, у клуба 38 очков. «Интер» занимает второе место с 40 набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Игорь Колыванов
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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