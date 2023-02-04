Пиоли – о матче с «Интером»: «Милан» должен думать только о победе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поведал о настрое команды перед дерби с «Интером».

«Россонери» подходят к важнейшему поединку не в лучшем состоянии: в предыдущих шести встречах команда не одержала ни одной победы, а три последних матча и вовсе завершились тремя поражениями с общим счётом 2:12. По словам Пиоли, в предстоящей битве его коллектив не устроит ничья: «Наш менталитет не позволяет нам соглашаться на ничью ни при каких обстоятельствах. Наша единственная цель в каждом матче – победа, только с таким настроем нужно подходить к играм», – цитирует рулевого TMW.

Последняя встреча «Интера» и «Милана», прошедшая в рамках Суперкубка Италии 18 января, завершилась крупной победой «нерадзурри» – 3:0.