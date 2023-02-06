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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Милан» предан своим идеям, и эта команда не смогла сыграть в другой футбол»

06 Февраля 2023 • 04:02 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
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В центральном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Интер» оказался сильнее «Милана», который потерпел уже третье поражение кряду в чемпионате. Ситуацию прокомментировал бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини, который не удивлен неудачей.

- «Милан» - заложник своих идей, а сейчас она не может играть в свой футбол, и в другой играть также не может. Это было видно уже по первому тайму, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В следующем туре опустившийся уже на шестое место в турнирной таблице «Милан» сыграет против «Торино», эта игра пройдет десятого февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Массимо Амброзини
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