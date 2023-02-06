Амброзини: «Милан» предан своим идеям, и эта команда не смогла сыграть в другой футбол»

В центральном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Интер» оказался сильнее «Милана», который потерпел уже третье поражение кряду в чемпионате. Ситуацию прокомментировал бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини, который не удивлен неудачей.

- «Милан» - заложник своих идей, а сейчас она не может играть в свой футбол, и в другой играть также не может. Это было видно уже по первому тайму, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В следующем туре опустившийся уже на шестое место в турнирной таблице «Милан» сыграет против «Торино», эта игра пройдет десятого февраля.