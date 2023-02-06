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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги – о победе над «Миланом»: «Тотальное доминирование «Интера»

06 Февраля 2023 • 01:22 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после победы в миланском дерби (1:0).

«Нерадзурри» взяли верх над «Миланом» во второй раз за три недели: в январе команда Стефано Пиоли была обыграна со счётом 3:0 в матче Суперкубка Италии.

«Я поздравил ребят, они провели отличную игру. Команда была полна решимости, сохраняла предельную концентрацию и тотально доминировала. Выиграть второе дерби за 20 дней – это особенный подарок для наших болельщиков. Теперь мы должны с уверенностью идти дальше – впереди у нас полуфинал Кубка Италии и плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А мы занимаем второе место», – сказал в интервью DAZN Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Симоне Индзаги
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