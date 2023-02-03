Бергоми: «Интеру» лучше забыть про Суперкубок»

Не так давно «Интер» уверенно переиграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии, забив своему злейшему противнику три безответных мяча. Теперь командам предстоит снова сразиться между собой, но уже в рамках чемпионата - эта игра состоится пятого февраля, то есть уже в воскресенье. Несмотря на кризис «Милана», бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что «змеям» лучше забыть о Суперкубке и не думать, что «Милан» легко уступит.

- «Интер» - фаворит, но не стоит недооценивать «Милан». Лучше забыть про то, что было в Суперкубке, - цитирует бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.