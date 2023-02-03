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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми: «Интеру» лучше забыть про Суперкубок»

03 Февраля 2023 • 22:00 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Не так давно «Интер» уверенно переиграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии, забив своему злейшему противнику три безответных мяча. Теперь командам предстоит снова сразиться между собой, но уже в рамках чемпионата - эта игра состоится пятого февраля, то есть уже в воскресенье. Несмотря на кризис «Милана», бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что «змеям» лучше забыть о Суперкубке и не думать, что «Милан» легко уступит.

- «Интер» - фаворит, но не стоит недооценивать «Милан». Лучше забыть про то, что было в Суперкубке, -  цитирует бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Джузеппе Бергоми
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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