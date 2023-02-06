Пиоли: «Милан» неплохо защищался, я не жалею о выборе тактики»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает об игре своей команды в проигранном дерби с «Интером» (0:1).

Перед матчем «Милан» перестроился на новую тактическую формацию, что, по словам Пиоли, должно было помочь решить проблемы в обороне, но не лучшим образом сказалось на атаке: за всю игру «россонери» нанесли лишь четыре удара по воротам, первый из которых состоялся на 58-й минуте.

«Мы неплохо оборонялись, но должны были лучше обращаться с мячом. В первом тайме у нас ничего не получалось в атаке, однако после перерыва всё сложилось гораздо лучше. Как тренер, видящий ситуацию изнутри, я уверен, что с нашей привычной тактикой сегодня нам было бы ещё труднее. Мы нуждались в изменениях», – поведал в интервью DAZN Пиоли.