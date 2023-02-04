Индзаги: «Шкриньяр сыграет с «Миланом», но он не будет капитаном»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил о готовности Милана Шкриньяра принять участие в дерби с «Миланом», которое состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Тем не менее, словак вряд ли выведет команду на матч в качестве капитана.

«Скорее всего, Шкриньяр завтра сыграет в матче с «Миланом». Тем не менее, не стоит ожидать, что он выйдет на поле в статусе капитана. Мы с ним спокойно это обсудили и пришли к общему выводу», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Напомним, Шкриньяр ранее отказался продлевать контракт с «Интером» и подписал предварительное соглашение с «ПСЖ». Летом 2023 года словак присоединится к парижанам на правах свободного агента.