Пиоли запланировал тактические изменения в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ищет способы выхода из трудной ситуации.

В последних трёх поединках «россонери» потерпели три крупных поражения, уступив «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3), а также проиграв «Лацио» (0:4) и «Сассуоло» (2:5) в рамках Серии А. По данным Sky Sport Italia, Пиоли надеется решить проблему переходом на новую тактическую модель: в сегодняшней тренировке, продлившейся на 40 минут дольше обычного, команда наигрывала формацию 3-4-3, также тестировался вариант с системой 4-3-3.

5 февраля «Милан» сыграет в дерби с «Интером». После 20 туров «россонери» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.