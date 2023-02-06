Крунич: «Кризис, который я не могу объяснить»

В центральном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Интер» оказался сильнее «Милана», который потерпел уже третье поражение кряду в чемпионате. Ситуацию прокомментировал полузащитник «Милана» Раде Крунич - сербский футболист, выступающий за сборную Боснии и Герцеговины.

- Конечно же, это самый сложный период за все мое пребывание тут. Мы, игроки, по-прежнему делаем все возможное. И сегодня мы тоже старались, хотя все пошло не так, как мы хотели. Нам нужна победа, она может изменить настрой в раздевалке, где все подавлены происходящим. Я не могу объяснить этот кризис, - цитирует слова Раде Крунича pianetamilan.it.