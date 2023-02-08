Галли: «Милан» сдулся»

Бывший голкипер итальянской сборной и «Милана» Джованни Галли высказался по поводу прошедшего дерби между «Миланом» и «Интером», в котором «россонери» потерпели очередное поражение - уже третье кряду в чемпионате.

- «Милан» сдулся, во всех смыслах. Нет интенсивности игры, нет темпа, нет идей. Есть команда, которая угодила в тупик и которая перестала быть смелой - что принесло ей титул в прошлом году. Страх создает дополнительное давление и множит ошибки, - считает бывший вратарь итальянской сборной, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.