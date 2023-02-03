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Чемпионат Италии. Серия А

Контракт Жиру может быть продлён уже на следующей неделе

03 Февраля 2023 • 05:42 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 22:45

Контракт французского нападающего Оливье Жиру, который выступает за «Милан» с 2021 года, истекает уже в июне, но руководство клуба полно решимости продлить его. И это может случиться уже на следующей неделе, сообщает издание Sky.

Соглашение будет продлено еще на один сезон и подарит «Милану» чуть больше стабильности в этой линии, ввиду того, что контракт Леау так пока и не продлен, а Златан Ибрагимович находится в подвешенном состоянии.

И сейчас именно Оливье, можно сказать, является залогом стабильности и преемственности в атакующей линии пока что еще действующего чемпиона Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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