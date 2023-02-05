Пиоли объяснил непопадание Леау в старт в дерби с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли решил оставить в запасе лучшего бомбардира команды.

Ужасающие результаты «россонери» в последних матчах вынудили рулевого действующих чемпионов прибегнуть к смене тактики, и одной из жертв перестановок стал Рафаэл Леау, являющийся лучшим бомбардиром «Милана» в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Я принял решение сыграть с тремя защитниками и пятью полузащитниками, чтобы обеспечить нам компактность. Что касается Леау, я посчитал уместным задействовать в атаке двух игроков другого плана – Жиру и Ориги. Но это не означает, что Рафа не сможет принести нам пользу в этом матче», – заявил перед стартовым свистком Пиоли в интервью DAZN.