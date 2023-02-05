Саморано: «Голы дерби - это особые голы»

Бывший нападающий миланского «Интера» Иван Саморано поделился своими воспоминаниями о дерби, в частности - о голах, которые он забивал в таких матчах, как в бытность игроком «Реала», когда его команда побеждала «Барселону» со счетом 5:0, так и в матчах за «Интер», с которым у него также было немало славных моментов.

- Все свои голы я помню и храню в сердце. Но забитые в дерби мячи - они особые. Первый гол в миланском дерби я забил головой. Помню тот день, ту атмосферу. Это было прекрасно, - цитирует воспоминания чилийского игрока fcinter1908.it.

Саморано выступал за «Интер» с 1996 по 2000 год.