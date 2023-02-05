«Милан» ни разу не пробил по воротам «Интера» в первом тайме

Новая тактика «Милана» пока не дала эффекта, на который рассчитывал Стефано Пиоли.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 пользу «Интера» – автором единственного гола стал Лаутаро Мартинес, забивший на 34-й минуте. «Нерадзурри» пробили по воротам соперников девять раз, в то время как «Милан» не нанёс ни одного удара. Как отмечает Opta, это рекордная разница по количеству ударов в первых таймах миланского дерби за всю историю ведения подсчётов (с сезона 2004/05).

Для «Милана» сегодняшнее поражение может стать четвёртым кряду: ранее команда Пиоли уступила «Сассуоло» (2:5), «Лацио» (0:4) и всё тому же «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3).