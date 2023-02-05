Итальянский журналист – о миланском дерби: «Возможен разгром»

Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини озвучил свой прогноз на миланское дерби, которое порадует всех любителей мирового футбола уже сегодня вечером.

«Глядя на то, что произошло в последнее время, включая финал Суперкубка, огромное преимущество сейчас на стороне «Интера». «Милану» нужно завершить негативный период, и результат в этом дерби будет безумно важен для команды Пиоли», - рассказал эксперт порталу Sport24.

Как добавил Мартини, сейчас оборона «Милана» находится в плохом состоянии – «россонери» вполне может ожидать разгром.

Напомним, матч «Интер» - «Милан» пройдёт сегодня в 22:45 по московскому времени. Традиционно и как всегда - на арене «Сан-Сиро» в Милане.