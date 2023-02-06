Хулио Круз: «Давно не видел «Милан» столь плохим»

Бывший игрок «Интера» и «Лацио», аргентинский форвард Хулио Круз, поделился своим мнением о проходящем в настоящий момент дерби «Интера» и «Милана». По его словам, он уже давно не видел «Милан» столь беспомощным.

- В дерби классификация в турнирной таблице роли вообще не играет. Но у «Интера» дела начинают улучшаться, это видно. А у «Милана» все сыпется, это тоже очевидно - я давно не видел «Милан» столь скверным. Трудно поверить, что эта команда несколько месяцев назад выиграла Скудетто, - цитирует слова Круза pianetamilan.it.

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