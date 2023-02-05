Черданцев — о дерби «Интер» - «Милан»: «Надеюсь, будет увлекательная игра»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Италии «Интер» - «Милан».

«Надеюсь, получится не менее интересно, чем год назад. Как раз 5 февраля состоялось прошлогоднее дерби, которое «Милан» выиграл 2:1. Был хороший, яркий матч. Надеюсь, будет увлекательная игра и на этот раз — главное, чтобы зрителям было интересно смотреть», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Дерби между «Интером» и «Миланом» состоится сегодня, 5 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.