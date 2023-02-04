​Пиоли: «Моему «Милану» ещё не конец»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед матчем против «Интера». Дерби пройдёт в воскресенье, 5 февраля.

Отметим, что в трёх последних играх «Милан» проигрывал «Интеру» (Суперкубок), «Лацио» и «Сассуоло» с результатами 0:3, 0:4 и 2:5 соответственно.

«Мы подготовили план на игру с учётом последних матчей. Мы были погружены в работу, демонстрируя решительность и внимание. В последнее время у нас не было полноценного недельного цикла. Это была хорошая неделя.

Мы изучали последний матч против «Интера». Там мы пропустили три мяча. Завтра нужно выступить лучше.

Критика в наш адрес обоснованная. Только слабые люди не могут признать своих ошибок. Сегодня я сказал футболистам, что по-прежнему уверен в том, что я тренирую особенную команду. Моему «Милану» ещё не конец, и мы должны это доказать», - сказал Пиоли на пресс-конференции.