Дзанетти похвалил Лаутаро

Бывший полузащитник миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал выступления своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, который забил несколько важных голов в последнее время, в том числе и победный мяч в дерби против «Милана». Дзанетти доволен его действиями.

- Мне нравится прогресс Лаутаро с того момента, как он перебрался в «Интер». Он растет, это видно и по приглашению в сборную, и по результатам на поле. Он важен для нашей команды, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Лаутаро выступает за миланский клуб с 2018 года, ранее он выступал у себя на родине за «Расинг».