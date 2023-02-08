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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти похвалил Лаутаро

08 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Бывший полузащитник миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал выступления своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, который забил несколько важных голов в последнее время, в том числе и победный мяч в дерби против «Милана». Дзанетти доволен его действиями.

- Мне нравится прогресс Лаутаро с того момента, как он перебрался в «Интер». Он растет, это видно и по приглашению в сборную, и по результатам на поле. Он важен для нашей команды, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Лаутаро выступает за миланский клуб с 2018 года, ранее он выступал у себя на родине за «Расинг». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес
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